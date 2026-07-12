Последствия обстрела Вишневого: в "Укроборонпроме" начались кадровые ротации из-за халатности

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АО "Украинская оборонная промышленность" уволило руководителей двух государственных предприятий, в отношении которых в ходе предварительного расследования установили нарушения требований законодательства и правил безопасного хранения боеприпасов

Об этом сообщили в Укроборонпроме, передает RegioNews .

Также свои должности потеряли другие чиновники, чьи действия или бездействие могли привести к тяжелым последствиям.

В компании подчеркнули, что поддерживают принцип неотвратимости ответственности. Кроме увольнения, виновные будут нести уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

В "Укроборонпроме" отметили, что полностью сотрудничают со Службой безопасности Украины и другими органами досудебного расследования, предоставляя необходимую информацию и документы.

Кроме того, на всех предприятиях общества идет комплексная проверка соблюдения требований хранения боеприпасов и безопасности во время работы со средствами поражения.

В компании также выразили соболезнования семьям погибших и всем, кто пострадал в результате трагедии, заявив, что сделают все возможное, чтобы подобные случаи больше не повторились.

Напомним, 6 июля россияне атаковали Вишневое в Киевской области. После удара РФ в городе возник большой пожар на территории складских помещений, сгорели и повреждены дома на нескольких улицах.

По обновленным данным, в результате обстрела в городе погибли 9 человек , а также сообщалось, что еще почти три десятка пострадали.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что в Вишневом находился склад боеприпасов. По его словам, из-за этой ситуации в "Укроборонпроме" будут кадровые решения.