Украинские дроны ударили по секретной базе россиян в Донецкой области

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Бойцы 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" с помощью беспилотников поразили инфраструктуру тайной базы россиян в Новоамвросиевке Донецкой области, с которой горючим обеспечивали широкий участок фронта

Об этом сообщил 1 корпус НГУ "Азов", передает RegioNews .

Военные сообщили, что "нефтепродукты – это кровь войны. Для обеспечения оккупационной группировки россияне на протяжении длительного времени перестраивали сеть логистических хабов, которые считали обезопасенными от украинских атак".

В сообщении говорится, что "операторы БПЛА 1-го корпуса НГУ "Азов" изменили планы противника. Проведя тщательную разведку, они точными ударами беспилотников Hornet поразили тайную базу в Новоамвросиевке. Были повреждены цистерны и инфраструктура базы, заблокирован железнодорожный путь".

"Поражение хранилища осложнило жизнь оккупантов и они вынуждены покинуть базу, выводить логистику с оккупированных территорий в РФ",- подчеркнули в 1-м корпусе НГУ "Азов".

Напомним, что в ночь на 12 июля Силы беспилотных систем Украины нанесли удары по 14 российским судам в Азовском море, среди которых 10 танкеров и четыре парома.