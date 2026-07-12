Украинские дроны ударили по секретной базе россиян в Донецкой области
Бойцы 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" с помощью беспилотников поразили инфраструктуру тайной базы россиян в Новоамвросиевке Донецкой области, с которой горючим обеспечивали широкий участок фронта
Об этом сообщил 1 корпус НГУ "Азов", передает RegioNews .
Военные сообщили, что "нефтепродукты – это кровь войны. Для обеспечения оккупационной группировки россияне на протяжении длительного времени перестраивали сеть логистических хабов, которые считали обезопасенными от украинских атак".
В сообщении говорится, что "операторы БПЛА 1-го корпуса НГУ "Азов" изменили планы противника. Проведя тщательную разведку, они точными ударами беспилотников Hornet поразили тайную базу в Новоамвросиевке. Были повреждены цистерны и инфраструктура базы, заблокирован железнодорожный путь".
"Поражение хранилища осложнило жизнь оккупантов и они вынуждены покинуть базу, выводить логистику с оккупированных территорий в РФ",- подчеркнули в 1-м корпусе НГУ "Азов".
Напомним, что в ночь на 12 июля Силы беспилотных систем Украины нанесли удары по 14 российским судам в Азовском море, среди которых 10 танкеров и четыре парома.