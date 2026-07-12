Жестокий конфликт подростков в Бродах: полиция расследует факты издевательств над девушкой

Фото: Национальная полиция

В Бродах Львовской области стражи порядка начали проверку после появления в соцсетях видео, на котором зафиксирован конфликт с участием несовершеннолетних. По предварительным данным, группа подростков совершила противоправные действия в отношении своей знакомой

Об этом сообщила полиция Львовской области, передает RegioNews .

В ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видеозапись инцидента и зарегистрировали материалы проверки. Правоохранители установили всех участниц и свидетелей происшествия.

По результатам проверки в отношении отца 15-летней девушки, действия которой содержат признаки правонарушения, был составлен административный протокол по ч. 3 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях ("Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей"). Материалы уже направлены в суд.

Полицейские продолжают процессуальные действия и устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, что ранее правоохранители сообщили о подозрении 15-летней девушке в покушении на убийство своей одноклассницы .