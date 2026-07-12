В Белой Церкви мужчина устроил стрельбу: пострадал 18-летний парень
В Белой Церкви в субботу вечером в результате выстрела из пневматического оружия пострадал 18-летний парень
Об этом сообщила полиция Киевской области, передает RegioNews .
"11 июля в 19:38 в полицию от несовершеннолетнего поступило сообщение о том, что по улице Ярослава Мудрого неизвестный произвел выстрел из пневматического оружия и травмировал парня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавший 18-летний юноша с телесными повреждениями госпитализирован.
Напомним, что правоохранители задержали 40-летнего мужчину, который устроил стрельбу во Львове и угрожал оружием в одном из сел области.
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