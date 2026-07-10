Россия входит в топливный кризис: пять тревожных сигналов

Топливный кризис в России уже перестал быть локальной проблемой отдельных регионов. Это уже не просто очереди на АЗС и не временные перебои с поставками. Это одно из проявлений системного истощения российской экономики войной

Топливный кризис в России уже перестал быть локальной проблемой отдельных регионов. Это уже не просто очереди на АЗС и не временные перебои с поставками. Это одно из проявлений системного истощения российской экономики войной

Пожар на Ярославском НПЗ. Фото: The Moscow Times

По состоянию на 9 июля 2026 можно выделить несколько важных тенденций.

Первая. Удары по российской нефтеперерабатывающей отрасли все больше производят накопительный эффект. Саратовский НПЗ после атаки украинских беспилотников приостановил переработку нефти. Раньше аналогичные проблемы возникали и на других крупных предприятиях. Для России это означает не только потеря определенных объемов производства бензина или дизельного топлива. Это удар по логистике, биржевым поставкам, региональному обеспечению и всей военной экономике.

Вторая . Дефицит топлива уже давно вышел за пределы оккупированных территорий или приграничных регионов. Проблемы фиксируются от Крыма в Сибирь, а также на ключевых транспортных маршрутах в Китай. Там, где государство начинает обсуждать QR-коды, систему парных нечетных дней для заправки, лимиты или другие механизмы ручного распределения горючего, рынок фактически прекращает нормально функционировать. Его заменяет кризисное административное управление.

Третья. Топливный кризис уже наносит удар не только по автомобилистам. Он все сильнее оказывает влияние на грузовые перевозки, туризм, торговлю, импорт и региональный бизнес. Доставка грузов из Китая в Россию дорожает и занимает больше времени. На Байкале туристический бизнес уже сообщает об отмене бронирования. В оккупированном Крыму оккупационные власти вынуждены обещать бизнесу льготы, отсрочки платежей и снижение арендных ставок, пытаясь компенсировать последствия дефицита горючего.

Четвертая. Казахстан существенно усилил контроль на границе с россией, чтобы предотвратить незаконный вывоз горючего. Это очень показательный сигнал. Государство, которое годами позиционировало себя как "энергетическая сверхдержава", все больше вынуждено полагаться на импорт или пытаться компенсировать дефицит за счет соседних стран.

Пятый. Все это происходит на фоне ухудшения финансового положения государства. Дефицит федерального бюджета России за первое полугодие 2026 года превысил 5,7 трлн рублей. Это означает, что кремль вынужден одновременно финансировать войну, компенсировать экономические потери, поддерживать регионы, дотировать отдельные отрасли и стараться сохранять социальную устойчивость.

Главный вывод очевиден.

Украинская стратегия ударов по топливно-энергетической инфраструктуре противника рассчитана не на мгновенный эффект, а на системное истощение. Остановка одного НПЗ – это тактический успех. Остановка нескольких компаний, нарушение логистики, рост дефицита, удорожание перевозок, введение административных ограничений и увеличение нагрузки на федеральный бюджет – это уже стратегический итог.

Россия не упадет за один день. Но она все чаще вынуждена латать не только фронт, но и экономику, логистику и систему государственного управления.

Именно это сегодня один из лучших индикаторов реальной цены войны для кремля. И, похоже, этот счет только начинает расти.