90 судов в неделю: Силы беспилотных систем "обнуляют" российский флот в Азовском море

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В ночь на 12 июля Силы беспилотных систем Украины нанесли удары по 14 российским судам в Азовском море, среди которых 10 танкеров и четыре парома

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт Бровди (Мадяр), передает RegioNews .

По его словам, в течение недели, 6-12 июля, военные Сил беспилотных систем наносили удары в среднем каждые 112 минут по танкерам, буксирам, паромам или сухогрузам в Азовском море.

Он заявил, что за ночь на 12 июля было поражено 14 судов, а за неделю — 90.

Напомним, что в ночь на 11 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по плавсредствам российских войск в акватории Азовского моря.