Бунт против ТЦК во Львове: одному из участников суд избрал меру пресечения

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Во Львове начался судебный процесс над одним из участников "бунта" против ТЦК на Сыхове. Он оказался военным в СЗЧ

Об этом сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.

Правоохранители после инцидента 8 июля установили личность мужчины, который, по данным следствия, во Львове напал на милиционера. Им оказался Олег Гаврилов. Он признал вину и рассказал, что является военным СЗЧ.

Прокурор просил взять Гаврилова под стражу без права на залог. При этом адвокат просила о домашнем аресте, аргументируя это тем, что мужчина признает вину и раскаивается.

В результате суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Напомним, во Львове вечером 8 июля во время мер оповещения на улице Червоной Калины произошел конфликт между работниками ТЦК и неизвестными лицами. По информации Львовского ОТЦК и СП, группа людей оцепила служебный транспорт военнослужащих, повредила автомобиль, а впоследствии опрокинула его. Ситуацию также прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

Впоследствии в сети появилось видео, где все участники "бунта" приносят извинения.