В Сумах возобновили водоснабжение после ночного удара КАБами
В Сумах возобновили водоснабжение, прекращенное в результате российской атаки управляемыми авиабомбами 11 июля
Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, передает RegioNews .
"После вражеской атаки управляемыми авиабомбами часть Сум временно осталась без водоснабжения. Хочу искренне поблагодарить коллектив КП "Горводоканал". Работники предприятия всю ночь работали над ликвидацией последствий повреждений, и уже сейчас водоснабжение полностью восстановлено", - написал Кобзарь.
Он добавил, что утром к ликвидации последствий атаки присоединятся коммунальные предприятия, благотворительные и общественные организации.
Напомним, в субботу, 11 июля, российские войска нанесли удар тремя управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре в Заречном районе Сум. Было известно о четырех погибших и 17 пострадавших.