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12 июля 2026, 13:06

ДТП в Черкасской области: грузовик протаранил легковушку, пострадали женщина и 5-летний мальчик

12 июля 2026, 13:06
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Фото: полиция Черкасской области
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В Черкасской области в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля пострадали 31-летняя женщина и 5-летний мальчик

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

В селе Доброводы столкнулись грузовик DAF с полуприцепом и легковой автомобиль Ford Edge. В результате ДТП травмировались 31-летняя женщина и 5-летний мальчик, которые находились в легковушке.

Предварительно, 53-летний водитель грузовика на закругленном участке дороги не выбрал безопасную скорость, в результате чего полуприцеп вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Ford Edge под управлением 32-летнего мужчины.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, что в Ковельском районе Волынской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие , в результате которого погиб 24-летний водитель микроавтобуса.

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