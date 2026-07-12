В Херсоне российский дрон атаковал остановку общественного транспорта, есть пострадавшие
В Херсоне 12 июля в результате удара российского дрона по остановке общественного транспорта пострадали четыре человека
Об этом сообщает Херсонская МВА, передает RegioNews .
"Сотрудники полиции доставили в больницу 4 пострадавших из-за атаки вражеского беспилотника на остановку общественного транспорта в Центральном районе города около 9:45", - говорится в сообщении.
По данным МВА, среди пострадавших – трое женщин 58, 59, 71 лет и мужчина 66 лет получили минно-взрывные травмы и обломочные ранения.
Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь и продолжают обследование.
Напомним, что утром 12 июля российский беспилотник атаковал маршрутку в Херсоне , есть пострадавшие.
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