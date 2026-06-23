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23 июня 2026, 14:55

На Львовщине чиновницы приписывали людям выплат на 40 миллионов

23 июня 2026, 14:55
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Фото: Национальная полиция
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Во Львовской области бывшие чиновники получили подозрения. Оказалось, что они нанесли государству почти 41 миллион гривен ущерба

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, бывшие работники Дрогобычской районной государственной администрации вносили в официальные документы ложные сведения о количестве лиц, имеющих право на получение социальных выплат.

В результате деньги получали люди, по закону не имеющие оснований получать эти выплаты. Предварительно, в январе 2020 – марте 2024 года незаконные выплаты получили 47 женщин. Бюджету это стоило около 41 миллиона гривен.

"Фигурантки ранее уже обвинены по другому уголовному производству, в котором государству нанесен ущерб более чем на восемь с половиной миллионов гривен. Кроме этого, сообщено о подозрении еще одному бывшему должностному лицу, которое, по версии следствия, было привлечено к схеме по оформлению соцвыплат девяти лицам", - рассказали в полиции.

Напомним, майор ВСУ в Сумской области незаконно присвоил 1,7 млн грн из-за "боевых" выплат. Офицер обвиняется в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

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