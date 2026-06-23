На Львівщині чиновниці приписували людям виплат на 40 мільйонів

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У Львівській області колишні чиновниці отримали підозри. Виявилось, що вони завдали державі майже 41 мільйон гривень збитків

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, колишні працівниці Дрогобицької районної державної адміністрації вносили до офіційних документів неправдиві відомості про кількість осіб, які мають право на отримання соціальних виплат.

У результаті гроші отримували люди, які за законом не мають підстав отримувати ці виплати. Попередньо, впродовж січня 2020 року – березня 2024 року незаконні виплати отримали 47 жінок. Бюджету це коштувало майже 41 мільйон гривень.

"Фігурантки раніше вже обвинувачені за іншим кримінальним провадженням, у якому державі завдано збитків на понад вісім з половиною мільйонів гривень. Крім цього, повідомлено про підозру ще одній колишній посадовиці, яка, за версією слідства, була залучена до схеми з оформлення соцвиплат дев’ятьом особам", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, майор ЗСУ на Сумщині незаконно привласнив 1,7 млн грн через "бойові" виплати. Офіцера обвинувачують у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.