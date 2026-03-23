Во Львове водитель Mercedes въехал в трамвай и скрылся с места ДТП

Скриншот с видео

В воскресенье, 22 марта, около 21:15 на улице Миколайчука произошла авария – водитель автомобиля Mercedes столкнулся с трамваем маршрута №6

Об этом сообщил Львовский городской совет, передает RegioNews.

По предварительной информации, водитель нарушил правила дорожного движения и покинул место происшествия после аварии.

Пассажиры трамвая не пострадали.

На месте работали патрульные, обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, 20 марта около 21:30 во Львовской области водитель Mercedes-Benz съехал в кювет, после чего авто выбросило на противоположную сторону дороги на двух пешеходов. Они погибли на месте.