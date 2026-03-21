ДТП произошло 20 марта около 21:30 на трассе "Львов – Шегини" в селе Волица Яворивского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Mercedes-Benz не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет, после чего его отбросило на противоположную сторону дороги. Там машина наехала на двух пешеходов – двое жителей района в возрасте 68 и 72 года. Они погибли на месте.

Травмированного 25-летнего водителя и 24-летнего пассажира госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

