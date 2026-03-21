ДТП в Кировоградской области: легковушку разнесло вдребезги, погибли два человека
ДТП произошло 20 марта 2026 около 20:00 на трассе Н-14 в Кропивницком районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель авто Skoda Felicia выехала на встречную полосу, где столкнулась с двигавшимся навстречу автопоездом Renault Magnum 440 с полуприцепом. От удара легковушка превратилась в груду металла.
В результате ДТП 26-летняя водитель легковушки и 29-летний пассажир авто погибли на месте.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.
Напомним, 20 марта около 21:30 во Львовской области водитель Mercedes-Benz съехал в кювет, после чего авто выбросило на противоположную сторону дороги на двух пешеходов. Они погибли на месте.
