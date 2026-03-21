ДТП произошло 20 марта 2026 около 20:00 на трассе Н-14 в Кропивницком районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Skoda Felicia выехала на встречную полосу, где столкнулась с двигавшимся навстречу автопоездом Renault Magnum 440 с полуприцепом. От удара легковушка превратилась в груду металла.

В результате ДТП 26-летняя водитель легковушки и 29-летний пассажир авто погибли на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

Напомним, 20 марта около 21:30 во Львовской области водитель Mercedes-Benz съехал в кювет, после чего авто выбросило на противоположную сторону дороги на двух пешеходов. Они погибли на месте.