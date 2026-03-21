ДТП произошло 20 марта по трассе М06 "Киев –Чоп" в селе Ракошино Мукачевского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель грузовика SCANIA выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Mercedes.

От полученных травм 58-летний водитель SCANIA погиб на месте. 35-летнего водителя Mercedes доставили в больницу.

Правоохранители изъяли оба транспортных средства. Назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств аварии.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Продолжается следствие.

Напомним, 20 марта около 21:30 во Львовской области водитель Mercedes-Benz съехал в кювет, после чего авто выбросило на противоположную сторону дороги на двух пешеходов. Они погибли на месте.