У Львові водій Mercedes в'їхав у трамвай і втік із місця ДТП

У неділю, 22 березня, близько 21:15 на вулиці Миколайчука сталася аварія – водій автомобіля Mercedes зіткнувся з трамваєм маршруту №6

Про це повідомила Львівська міська рада.

За попередньою інформацією, водій порушив правила дорожнього руху та залишив місце події після аварії.

Пасажири трамвая не постраждали.

На місці працювали патрульні, обставини події ще з’ясовуються.

Нагадаємо, 20 березня близько 21:30 на Львівщині водій Mercedes-Benz з’їхав у кювет, після чого авто викинуло на протилежний бік дороги на двох пішоходів. Вони загинули на місці.