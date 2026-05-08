В Днепре прохожие напали на ТЦК: в ведомстве отреагировали

Инцидент произошел 7 мая на массиве Левобережный-3. Прохожие якобы бросали камни в военных ТЦК и их авто

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В ТЦК заявили, что военные и представители полиции проводили мероприятия по оповещению. В ведомстве отметили, что они были вынуждены "остановить свои законные действия по проверке остановленного гражданина, необходимые для обеспечения проведения мобилизации, и покинуть место происшествия".

"Если в сети появляются видеоматериалы о якобы "злоупотреблении" или "нарушении прав" со стороны ТЦК и СП, призываем проверять источники информации. Не доверяйте манипулятивным "вбросам", которые могут быть частью враждебной пропаганды или использоваться для информационно-психологического влияния", - говорят в ТЦК.

На видео можно увидеть, что работники ТЦК пытались затащить какого-нибудь мужчину в авто. Однако они отпустили его и уехали после того, как прохожие начали бросать в них камни.

Напомним, в Днепре 4 мая во время осуществления мероприятий по оповещению произошло нападение на представителей Территориального центра комплектования. Местный житель произвел выстрелы в сторону работников. Травмированы два представителя ТЦК.