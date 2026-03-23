В Кривом Роге авто после ДТП влетели в людей: тяжело травмированный ребенок

В Кривом Роге в воскресенье, 22 марта, на проспекте Металлургов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Mercedes и Hyundai

Об инциденте сообщает "Відомо" со ссылкой на местные телеграмм-каналы, передает RegioNews.

После столкновения транспортные средства вынесло в сторону находившихся у пешеходного перехода людей.

По предварительной информации, среди пострадавших – 10-летняя девочка. В момент аварии она вместе с матерью ждала возможность перейти дорогу в сторону парка. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Также сообщается, что в одном из автомобилей – Mercedes – зажало пассажирку. Спасатели провели деблокировку и передали женщину медикам. Предварительно известно, что она находилась в автомобиле вместе с мужем и ребенком.

Очевидцы утверждают, что оба автомобиля двигались на мерцающий сигнал светофора, однако эта информация пока не подтверждена официально.

Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

Напомним, 20 марта около 21:30 во Львовской области водитель Mercedes-Benz съехал в кювет, после чего авто выбросило на противоположную сторону дороги на двух пешеходов. Они погибли на месте.