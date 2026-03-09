12:50  09 марта
На Закарпатье автомобиль въехал в дом: четверо травмированных, двое из них – дети
08:57  09 марта
В Киевской области мужчина провалился под лед, спасая собаку
08:42  09 марта
Смертельное ДТП в Черкассах: задержан 23-летний водитель Mustang
UA | RU
UA | RU
09 марта 2026, 12:36

Конфликт во Львове: полиция задержала военного, стрелявшего в прохожего

09 марта 2026, 12:36
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Во Львове правоохранители задержали 44-летнего военнослужащего, который во время конфликта произвел несколько выстрелов у 41-летнего прохожего из травматического оружия

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что пострадавший получил огнестрельное ранение брюшной полости и находится под наблюдением врачей. Его жизни ничего не угрожает.

По данным правоохранителей, стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения.

После совершения преступления он скрылся, однако оперативники быстро установили его местонахождение и задержали. У него изъяли предмет, похожий на травматическое оружие, направленное на экспертное исследование.

Задержанному сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос избрания меры пресечения.

Напомним, в воскресенье, 8 марта, около 16:30 на улице Гайдамацкой в Шевченковском районе Львова между двумя мужчинами произошла стрельба: одного госпитализировали с ранением, а стрелка разыскивала полиция.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком военнослужащий открыл стрельбу с балкона. Он выпустил около 90 патронов из автоматического оружия. В результате спецоперации мужчина сдался полиции. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов конфликт стрелок стрельба военный полиция алкогольное опьянение
Во Франковске во время конфликта нетрезвый мужчина стрелял из стартового пистолета
09 марта 2026, 08:20
В Винницкой области произошла стычка между военными ТЦК и гражданскими
08 марта 2026, 17:25
В Хмельницком военнослужащий открыл стрельбу с балкона
08 марта 2026, 16:35
Все новости »
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
В Харьковской области судили оккупанта, который пытал украинских полицейских
09 марта 2026, 15:30
Миндич подал в суд на нардепа Железняка
09 марта 2026, 15:19
YouTube удалил расследование о деятельности Андрея Ермака после увольнения с ОП
09 марта 2026, 15:05
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
09 марта 2026, 14:35
Фиктивные учителя за деньги: СБУ разоблачила директора школы в Сумах
09 марта 2026, 14:18
На Днепропетровщине насильник связал мужа и изнасиловал его жену
09 марта 2026, 13:55
Обещали "отмазать" сына от ТЦК: в Тернополе женщина перечислила мошенникам 300 тыс. грн
09 марта 2026, 13:49
Раздача подарков в школах: прокуратура и полиция проверяют депутата Полтавского горсовета
09 марта 2026, 13:42
Пытались наладить нелегальную торговлю оружием: в Украине задержали восьмерых дельцов
09 марта 2026, 13:28
Во Львове женщина придумала редкое заболевание для выплат
09 марта 2026, 13:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все публикации »
Валерий Пекар
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »