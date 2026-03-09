Конфликт во Львове: полиция задержала военного, стрелявшего в прохожего

Фото: Национальная полиция

Во Львове правоохранители задержали 44-летнего военнослужащего, который во время конфликта произвел несколько выстрелов у 41-летнего прохожего из травматического оружия

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что пострадавший получил огнестрельное ранение брюшной полости и находится под наблюдением врачей. Его жизни ничего не угрожает.

По данным правоохранителей, стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения.

После совершения преступления он скрылся, однако оперативники быстро установили его местонахождение и задержали. У него изъяли предмет, похожий на травматическое оружие, направленное на экспертное исследование.

Задержанному сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос избрания меры пресечения.

Напомним, в воскресенье, 8 марта, около 16:30 на улице Гайдамацкой в Шевченковском районе Львова между двумя мужчинами произошла стрельба: одного госпитализировали с ранением, а стрелка разыскивала полиция.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком военнослужащий открыл стрельбу с балкона. Он выпустил около 90 патронов из автоматического оружия. В результате спецоперации мужчина сдался полиции. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.