12:50  09 березня
На Закарпатті автомобіль в'їхав у будинок: четверо травмованих, двоє з них – діти
08:57  09 березня
На Київщині чоловік провалився під кригу, рятуючи собаку
08:42  09 березня
Смертельна ДТП у Черкасах: затриманий 23-річний водій Mustang
09 березня 2026, 12:36

Конфлікт у Львові: поліція затримала військового, який стріляв у перехожого

09 березня 2026, 12:36
Фото: Національна поліція
У Львові правоохоронці затримали 44-річного військовослужбовця, який під час конфлікту здійснив кілька пострілів у 41-річного перехожого з травматичної зброї

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що потерпілий отримав вогнепальне поранення черевної порожнини та наразі перебуває під наглядом лікарів. Його життю нічого не загрожує.

За даними правоохоронців, стрілець перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Після скоєння злочину він втік, проте оперативники швидко встановили його місце перебування та затримали. У нього вилучили предмет, схожий на травматичну зброю, який направлено на експертне дослідження.

Затриманому повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває, вирішується питання обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у неділю, 8 березня, близько 16:30 на вулиці Гайдамацькій у Шевченківському районі Львова між двома чоловіками сталася стрілянина: одного госпіталізували з пораненням, а стрілка розшукувала поліція.

Раніше повідомлялося, що в Хмельницькому військовослужбовець відкрив стрілянину з балкону. Він випустив близько 90 патронів з автоматичної зброї. У результаті спецоперації чоловік здався поліції. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Львів конфлікт стрілок стрілянина військовий поліція алкогольне сп'яніння
09 березня 2026
