В суд направили обвинительный акт в отношении жительницы Кропивницкого района, чья халатность привела к смерти младенца. Ее обвиняют в невыполнении родительских обязанностей и оставлении ребенка в опасности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, 27-летняя женщина – переселенка из Харьковской области. Ранее ее уже лишили родительских прав в отношении четырех других детей, ныне проживающих в патронатной семье.

В Кировоградской области она проживала в одном из сел Устиновской громады у сожителя – военнослужащего, который перевез ее после начала полномасштабной войны.

Женщина родила 27 октября 2025 года мальчика. Уже в первые дни жизни ребенок нуждался в медицинском наблюдении. 3 ноября младенца в тяжелом состоянии доставили в областную больницу. Несмотря на настаивание медиков на госпитализации, мать в письменном виде отказалась от лечения и забрала сына домой.

В последующие дни состояние младенца стремительно ухудшалось. 10 ноября женщина привезла его в райбольницу. Медики установили признаки тяжелого инфекционного поражения и потребовали немедленной госпитализации. Однако женщина без объяснения причин схватила 13-дневного ребенка и самовольно покинула больницу.

В тот же день 13-дневный мальчик скончался дома. Об этом полицию сообщил сожитель женщины. Экспертиза установила, что причиной смерти стала легочная недостаточность из-за двусторонней пневмонии.

Сейчас женщина находится под круглосуточным домашним арестом. Ей грозит до 5 лет тюрьмы.

Также прокуратура инициировала служебное расследование по действиям медиков, которые позволили матери забрать тяжелобольного ребенка из больницы.

