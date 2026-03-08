Стрельба во Львове: пострадавший в больнице, нападающий в розыске

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Шевченковском районе Львова между двумя мужчинами произошла стрельба, одного госпитализировали с ранением

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня, 8 марта, по улице Гайдамацкой в Шевченковском районе города.

По предварительной информации, между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них произвел несколько выстрелов из травматического оружия в сторону оппонента.

Потерпевшего госпитализировали.

Полицейские принимают меры по задержанию стрелка. На месте происшествия работают профильные службы, следственно-оперативная группа и эксперты.

Напомним, недавно в Киевской области мужчина устроил стрельбу. В селе Тарасовка в помещении торгового павильона между двумя мужчинами произошла ссора. Во время конфликта злоумышленник ударил 26-летнего работника заведения в лицо, после чего произвел выстрел в пол.