Фото: ГБР

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Фигурант собирал информацию о квартирах, владельцы которых умерли и не имели наследников. По закону, такая недвижимость должна переходить в собственность громады.

Чтобы провернуть сделку, правоохранитель привлек знакомого, который уже обвинен в мошенничестве с недвижимостью. Вместе они переоформляли квартиры на подставных лиц.

Правоохранителя задержали. Ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении его от должности. Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, злоумышленники успели переоформить и продать одну квартиру за более чем 1 млн гривен. По такой же схеме, они планировали реализовать еще две. ГБР остановило незаконное отчуждение других квартир, поэтому недвижимость осталась в собственности государства.