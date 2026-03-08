18:25  08 марта
Солнечно и тепло: в Украине потеплеет до +18°
16:35  08 марта
В Хмельницком военнослужащий открыл стрельбу с балкона
13:13  08 марта
В Сумской области ВАЗ врезался в дерево и опрокинулся
08 марта 2026, 17:25

В Винницкой области произошла стычка между военными ТЦК и гражданскими

08 марта 2026, 17:25
Иллюстративное фото: из открытых источников
Следователи начали досудебное расследование по факту конфликта между сотрудниками ТЦК и мужчинами, который произошел в присутствии полицейского

Об этом сообщила полиция Винницкой области, передает RegioNews.

"На видео, которое распространяется соцсетями, показана стычка между военнослужащими и мужчинами в присутствии полицейского", – проинформировали в полиции.

Правоохранители подчеркнули, что способствуют объективному расследованию, которое будут проводить сотрудники Государственного бюро расследований.

Кроме того, руководством Главного управления Национальной полиции в Винницкой области назначено проведение служебного расследования, в ходе которого будет дана оценка действиям полицейского.

Напомним, 27 февраля в городе Хмильный Винницкой области во время мероприятий по мобилизации мужчина пытался скрыться от представителей ТЦК и СП. Он забежал на чужую территорию, где между хозяевами и военными произошел переросший в драку конфликт. В результате инцидента три человека – супруги и сотрудник ТЦК – получили травмы.

