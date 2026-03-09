Во Франковске во время конфликта нетрезвый мужчина стрелял из стартового пистолета
В Ивано-Франковске правоохранители задержали местного жителя, который во время конфликта с группой мужчин совершил выстрелы из стартового пистолета
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Инцидент произошел 8 марта на улице Сорохтея. Вблизи одного из продуктовых магазинов неизвестный произвел несколько выстрелов.
На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и патрульные полицейские. В ходе проверки информации правоохранители установили, что между группой мужчин возник конфликт.
В ходе словесного спора один из участников – местный житель 1981 года рождения – находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел три выстрела из стартового пистолета.
Полицейские оперативно задержали мужчину и доставили его в Ивано-Франковское районное управление полиции.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, в этот же день в Шевченковском районе Львова между двумя мужчинами произошла стрельба , одного госпитализировали с ранением. Полиция разыскивает нападающего.