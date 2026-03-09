Во Франковске во время конфликта нетрезвый мужчина стрелял из стартового пистолета

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Ивано-Франковске правоохранители задержали местного жителя, который во время конфликта с группой мужчин совершил выстрелы из стартового пистолета

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 8 марта на улице Сорохтея. Вблизи одного из продуктовых магазинов неизвестный произвел несколько выстрелов.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и патрульные полицейские. В ходе проверки информации правоохранители установили, что между группой мужчин возник конфликт.

В ходе словесного спора один из участников – местный житель 1981 года рождения – находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел три выстрела из стартового пистолета.

Полицейские оперативно задержали мужчину и доставили его в Ивано-Франковское районное управление полиции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в этот же день в Шевченковском районе Львова между двумя мужчинами произошла стрельба , одного госпитализировали с ранением. Полиция разыскивает нападающего.