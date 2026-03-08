В Хмельницком военнослужащий открыл стрельбу с балкона

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Хмельницком правоохранители выясняют обстоятельства произошедшей в ночь на 7 марта стрельбы на улице Гаевой

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, неизвестный мужчина открыл стрельбу по двору многоэтажки с балкона квартиры на 9 этаже.

Правоохранители выяснили, что стрелком был житель одной из квартир, военнослужащий, выпустивший около 90 патронов из автоматического оружия.

В результате спецоперации мужчина сдался полиции. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное производство. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса.

Полиция расследует происшествия и происхождение оружия.

