Фото: Львовская таможня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

В среду, 11 марта, в пункте пропуска "Краковец – Корчева" таможенники остановили микроавтобус Mercedes Benz, в котором пытались незаконно ввезти книги из РФ. За рулем автомобиля находился 48-летний житель Полтавской области.

Водитель выбрал "зеленый коридор", уверяя, что у него нет товаров для обязательного декларирования. Однако при осмотре машины таможенники обнаружили 66 книг, напечатанных в России. Их ориентировочная стоимость составляет 145 тысяч гривен.

На водителя составили протокол по ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины (недекларирование товаров, на которые законодательством установлены запреты на ввоз).

Напомним, ранее на Львовщине таможенники изъяли технику Apple, Garmin и Samsung. Примерная стоимость изъятого товара составляет 1,7 миллиона гривен.