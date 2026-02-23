Теракт у Львові: в лікарнях перебувають 12 осіб, троє – у тяжкому стані

Фото: Львівська міська рада

Станом на понеділок, 23 лютого, в львівських лікарнях лікуються 12 осіб, постраждалих від вибухів у центрі міста

Про це повідомила Львівська міська рада, передає RegioNews.

Зазначається, що двоє постраждалих із травмами середньої тяжкості лікуються у лікарні святого Луки – стан стабільний.

Найтяжчих 3 пацієнтів – у реанімації лікарні святого Пантелеймона. Їхній стан важкий. Напередодні їм провели складні операції через мінно-вибухові травми.

Ще 7 осіб лікуються у профільних відділеннях.

Водночас 11 постраждалих отримали допомогу та скеровані на амбулаторне лікування.

Що відомо про теракт у центрі Львова

В ніч на 22 лютого о 00:30 на номер 102 надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина, 20. Після прибуття на місце події першого екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. Коли прибув другий екіпаж, стався ще один вибух.

Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька, яка однією з перших прибула за викликом, що виявився фейковим.

Вікторія закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і працювала в патрульній поліції. Минулого року восени вона вийшла заміж.

Ще 25 осіб постраждали, з них 12 госпіталізовані, двоє у тяжкому стані. Усі постраждалі – службовці, які прибули на виклик, окрім одного підлітка, який живе поруч.

Попередньо встановлено, що здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки.

Через 10 годин після теракту зловмисницю затримали у Старому Самборі. За вказівкою так званого куратора спецслужб Росії жінка виготовила вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях.

Затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

Куратори з ФСБ обіцяли жінці 60 000 гривень винагороди за виконання теракту у Львів. Вона зізналася у цьому під час перших допитів.