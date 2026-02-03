Шахрайська схема з "Муніципальною нянею": на Львівщині судитимуть подружжя, що привласнило 2 млн грн

Фото: Національна поліція

На Львівщині судитимуть колишню чиновницю та її чоловіка за привласнення понад 2 млн грн у програмі "Муніципальна няня"

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, чиновниця організувала злочинну схему систематичного привласнення державних коштів, призначених для компенсації витрат батьків на догляд за дітьми.

До схеми вона залучила свого чоловіка: вони оформлювали документи та договори про нібито надання послуг, які насправді не надавалися. Після зарахування коштів на рахунки батьків частину грошей повертали подружжю.

У період з червня 2020 року по травень 2025 року державі було завдано збитків на понад 2 млн грн. Частину коштів – майже 630 тис. грн – уже відшкодовано батьками, які незаконно отримували компенсації.

Досудове розслідування завершене, обвинувальні акти скеровані до суду.

Фігурантам інкримінують:

ч.5 ст.190 ККУ (шахрайство);

ч.3 ст.358 ККУ (підроблення та використання підроблених документів);

посадовиці – ч.2 ст.364 ККУ (зловживання владою);

чоловіку – ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 ККУ (пособництво у зловживанні владою).

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, схему розкрадання державних коштів у межах програми "Муніципальна няня" викрили у липні 2025 року.

Як відомо, державна програма "Муніципальна няня" передбачає часткову компенсацію батькам витрат на послуги догляду за дитиною віком до трьох років. Після укладення договору з нянею батьки сплачують за її послуги самостійно, а держава відшкодовує частину суми на підставі акту виконаних робіт.