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25 июля 2025, 17:19

Во Львовской области разоблачена схема с "Муниципальной няней" - 2 млн грн убытков бюджета на фиктивных договорах

25 июля 2025, 17:19
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фото: Офис Генерального прокурора
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В Стрые разоблачили схему хищения государственных средств в рамках программы "Муниципальная няня"

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Согласно версии следствия, чиновник местного управления социальной защиты вместе с мужчиной, зарегистрированным как физическое лицо-предприниматель, организовали оформление фиктивных документов о предоставлении услуг ухода за детьми. Установлено, что в течение действия схемы была оформлена 41 семья-участник, которые якобы получали услуги от ФЛП.

Фактически же, по данным следствия, мужчина не предоставлял заявленные услуги, поскольку не имел для этого достаточно персонала. Вопреки этому, он составлял акты выполненных работ, передавал их жене, а далее – в соответствующие структуры Стрыйской РГА для оформления компенсаций из госбюджета. В результате государству был нанесен ущерб более чем на 2 миллиона гривен.

Прокуратура Львовской области сообщила супругам о подозрении в мошенничестве. Чиновнице инкриминируют злоупотребление служебным положением, а ее мужу - пособничество в совершении этого преступления. Дело расследуется по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности по ч. 5 ст. 190 и ч. 2 ст. 364. В то же время решается вопрос об избрании им меры пресечения и временного отстранения чиновницы от должности.

Напомним, государственная программа "Муниципальная няня" предусматривает частичную компенсацию родителям расходов на услуги по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. После заключения договора с няней родители оплачивают ее услуги самостоятельно, а государство возмещает часть суммы на основании акта выполненных работ.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине мужчина разрушил дом и получил полмиллиона от государства.

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Львовская область Стрый няня Программа помощь муниципальная няня служебное положение преступление отмывание денег
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