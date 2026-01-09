Фото: полиция

Происшестиве случилось в среду, 7 января, около 22:20 на одной из улиц города Борислава

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Злоумышленник напал на 14-летнюю местную жительницу, возвращавшуюся домой, нанес несколько ударов по лицу и пытался изнасиловать ее. Девочка сопротивлялась и кричала, этим и привлекла внимание прохожих парней, которые оттащили нападающего и вызвали полицию.

Правоохранители задержали злоумышленника – 58-летнего местного жителя. Ему объявили подозрение.

За совершенное фигуранту, ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности, грозит до 12 лет тюрьмы.

