На Львівщині судитимуть керівника лісництва за незаконну вирубку дерев на 10 млн грн

фото: ДБР

У Львівській області за матеріалами ДБР судитимуть ще одного керівника Рава-Руського лісництва за масштабні незаконні рубки на майже 10 млн грн.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно колишнього директора ДП "Рава-Руське лісове господарство", який допустив незаконні вирубки майже 3 тисяч дерев.

Це вже п'ятий керівник цього підприємства, який став фігурантом протиправної діяльності, що свідчить про наявність сталих корупційних схем у галузі та системну боротьбу ДБР із ними.

"Протягом 2023-2024 років, перебуваючи на посаді, фігурант особисто погоджував і підписував документи на масштабні вирубки лісу у Львівській області, де такі роботи були заборонені. Внаслідок таких незаконних дій було знищено 2 711 дерев різних порід. Зокрема незаконно вирубувались: сосна, дуб, граб, липа, осика, черешня, береза та ялина", – йдеться у повідомленні.

За даними перевірки Державної екологічної інспекції у Львівській області, збитки держави склали близько 10 млн грн.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Львівщині судитимуть ще одного екскерівника лісництва, який завдав збитків державі на 15 млн грн. Внаслідок його бездіяльності було знищено 3 тисячі дерев різних порід.