Столкновение микроавтобуса и грузовика во Львовской области: есть погибшие и травмированные

08:57  12 января
Сидел на рельсах: в Одесской области поезд насмерть сбил мужчину
08:41  12 января
ДТП в Черкасской области: легковушку разнесло вдребезги, погибла женщина, двое детей травмированы
08:12  12 января
Хотел поздравить друзей – получил дело: иностранец запустил салют в Прикарпатье
12 января 2026, 09:27

Столкновение микроавтобуса и грузовика на Львовщине: одна погибшая и пятеро травмированных

12 января 2026, 09:27
Фото: полиция
ДТП произошло в воскресенье, 11 января, около 12:30 в поселке Краковец Яворивского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Произошло столкновение микроавтобуса Mercedes-Venz и грузовика Volvo, за рулем которых находились 38-летние водители.

От полученных в результате ДТП травм 34-летняя пассажирка микроавтобуса погибла на месте. Еще пятеро пассажиров микроавтобуса в возрасте от 18 до 61 года получили травмы, их госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, утром 10 января в результате ДТП в Черкасской области легковушку разнесло полностью. Погибла женщина, двое детей травмированы.

