15:09  26 декабря
В Сумах возникла критическая ситуация с отоплением
14:48  26 декабря
На выходных в Украине ожидается мокрый снег, гололедица и сильный ветер
10:52  26 декабря
На Волыни водитель сбил военного и скрылся: полиция разыскивает виновника
26 декабря 2025, 13:59

На Львовщине будут судить эксглаву лесничества, который нанес ущерб государству на 15 млн грн

26 декабря 2025, 13:59
Читайте також українською мовою
фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

По материалам ГБР будут судить эксглаву Рава-Русского лесничества, нанесшего ущерб государству на почти 15 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Следствие установило, что в 2023 году должностное лицо лично согласовало и подписывало разрешительные документы на проведение рубок в зонах, где такая деятельность была запрещена. В результате уничтожили более 3 тысяч деревьев разных пород.

"Согласно акту проверки Государственной экологической инспекции во Львовской области, нанесенный ущерб государственному предприятию "Леса Украины" составляет почти 14,5 млн гривен", – говорится в сообщении.

Эксглаву будут судить за превышение служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины), а также за незаконную порубку деревьев в лесах (ч. 4 ст. 246 УК Украины).

За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось, правоохранители разоблачили во Львовской области предпринимателя, организовавшего незаконный вывоз свежесрубленной ели. Ориентировочная стоимость товара – почти полмиллиона гривен.

лесничество лес Львовская область ГБР суд
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
