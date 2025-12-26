фото: ГБР

По материалам ГБР будут судить эксглаву Рава-Русского лесничества, нанесшего ущерб государству на почти 15 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Следствие установило, что в 2023 году должностное лицо лично согласовало и подписывало разрешительные документы на проведение рубок в зонах, где такая деятельность была запрещена. В результате уничтожили более 3 тысяч деревьев разных пород.

"Согласно акту проверки Государственной экологической инспекции во Львовской области, нанесенный ущерб государственному предприятию "Леса Украины" составляет почти 14,5 млн гривен", – говорится в сообщении.

Эксглаву будут судить за превышение служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины), а также за незаконную порубку деревьев в лесах (ч. 4 ст. 246 УК Украины).

За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось, правоохранители разоблачили во Львовской области предпринимателя, организовавшего незаконный вывоз свежесрубленной ели. Ориентировочная стоимость товара – почти полмиллиона гривен.