На Львівщині митники зупинили спробу вивезення валюти на понад 1,8 млн грн

Фото: Держмитслужба

У пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" митники зупинили спробу незаконного вивезення великої суми готівки за кордон

Про це повідомляє Держмитслужба, передає RegioNews.

Автомобіль Lexus, за кермом якого був 43-річний житель Київської області, прямував на виїзд з України. Водій обрав смугу спрощеного митного контролю "зелений коридор". Під час огляду в рюкзаку, що лежав у салоні авто, у картонній коробці митники знайшли 30 тисяч доларів та 21 300 євро.

Загальна сума готівки за курсом НБУ перевищує 1,8 мільйона гривень і значно більша за дозволений для вивезення без декларування ліміт – еквівалент 10 тисяч євро.

Надлишок коштів – 30 тисяч доларів та 11 300 євро – митники вилучили до рішення суду.

За фактом порушення склали протокол за ч. 1 ст. 471 Митного кодексу України.

Нагадаємо, раніше 46-річний львів’янин намагався вивезти з України понад 5 млн грн готівкою у валюті. Декларовану частину грошей повернули власнику, а незадекларовані кошти – вилучили до рішення суду.