На Львівщині школярка подала до суду на матір. При цьому суд став на бік дитини

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Відомо, що 15-річна дівчинка практично росла без участі матері. Вона жила з бабусею та тіткою: саме вони забезпечували її повсякденні потреби та навчання. Мати не підтримувала дитину матеріально, а також конфліктувала з родиною і не займалась вихованням доньки.

Мати не проживає з дитиною, не цікавиться її життям, навчанням і станом здоров’я, не забезпечує харчування та лікування. Зазначається, що навіть харчується жінка окремо, а те, що колись купувала дитині, — забрала. Коли дівчинці виконалось 14 років, їй потрібно було оформлювати паспорт, мати не захотіла з нею їхати. Хоча заяву повинен подавати законний представник дитини.

Дівчинка звернулась до суду. Мати на засідання не з'явилась. Суд:

позбавив матір батьківських прав щодо неповнолітньої дочки;

стягнув аліменти у розмірі 1/4 частини з усіх видів доходу щомісячно, але не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку — з дня подання позову і до досягнення дитиною повноліття;

допустив негайне виконання рішення в частині стягнення аліментів за один місяць;

стягнув з відповідачки судовий збір у дохід держави.

