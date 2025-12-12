17:43  12 грудня
В Одесі внаслідок атаки РФ горить турецьке судно
15:33  12 грудня
Синоптик попередила українців про сніг та морози
15:11  12 грудня
12-річний спортсмен із Закарпаття встановив світовий рекорд із гирьового спорту
12 грудня 2025, 19:15

На Львівщині 15-річна дівчинка подавала до суду на власну матір: жінку позбавили батьківських прав - що вона зробила не так

12 грудня 2025, 19:15
Ілюстративне фото
На Львівщині школярка подала до суду на матір. При цьому суд став на бік дитини

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Відомо, що 15-річна дівчинка практично росла без участі матері. Вона жила з бабусею та тіткою: саме вони забезпечували її повсякденні потреби та навчання. Мати не підтримувала дитину матеріально, а також конфліктувала з родиною і не займалась вихованням доньки.

Мати не проживає з дитиною, не цікавиться її життям, навчанням і станом здоров’я, не забезпечує харчування та лікування. Зазначається, що навіть харчується жінка окремо, а те, що колись купувала дитині, — забрала. Коли дівчинці виконалось 14 років, їй потрібно було оформлювати паспорт, мати не захотіла з нею їхати. Хоча заяву повинен подавати законний представник дитини.

Дівчинка звернулась до суду. Мати на засідання не з'явилась. Суд:

  • позбавив матір батьківських прав щодо неповнолітньої дочки;
  • стягнув аліменти у розмірі 1/4 частини з усіх видів доходу щомісячно, але не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку — з дня подання позову і до досягнення дитиною повноліття;
  • допустив негайне виконання рішення в частині стягнення аліментів за один місяць;
  • стягнув з відповідачки судовий збір у дохід держави.

Нагадаємо, мешканку Дніпра засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Жінка використовувала свого малолітнього сина для створення та розповсюдження дитячої порнографії, а також передала дитину для сексуальної експлуатації.

12 грудня 2025
