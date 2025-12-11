У Львові двоє рекетирів "вибивали" у чоловіка 120 тисяч доларів

Фото: поліція

Фігуранти "вибивали" у жертви неіснуючий борг – на нього чинили психологічний тиск, били, погрожували рідним і пошкодили автомобіль

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці затримали двох зловмисників, які вимагали у місцевого мешканця нібито борг – загалом 120 тисяч доларів. Під час тиску на потерпілого вони били його, погрожували рідним і пошкодили автомобіль.

Фігуранти – 28-річний львів’янин і 29-річний мешканець Борислава, який раніше мав судимість.

За даними слідства, 27 листопада потерпілий віддав їм першу частину – 1400 доларів – і годинник вартістю 80 тисяч гривень. Тоді ж нападники побили чоловіка та пошкодили його авто (бампер, фару, крило).

3 грудня поліція затримала зловмисників після того, як ті отримали від потерпілого ще 5000 доларів. Під час обшуків у них вилучили мобільні, отримані гроші, та інші речові докази.

Затриманим оголосили підозру за ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання). Їм загрожує від 7 до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Незабаром суд розгляне питання про запобіжні заходи.

