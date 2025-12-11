У Львові двоє рекетирів "вибивали" у чоловіка 120 тисяч доларів

11:35  11 грудня
Відомий український співак став жертвою шахраїв
09:46  11 грудня
У приватний будинок біля Львова влучив дрон із вибухівкою: що відомо
07:45  11 грудня
На Волині військова вантажівка врізалася в паркан: загинув нацгвардієць
11 грудня 2025, 13:24

У Львові затримали двох рекетирів за вимагання 120 тисяч доларів неіснуючого боргу

11 грудня 2025, 13:24
Фото: поліція
Фігуранти "вибивали" у жертви неіснуючий борг – на нього чинили психологічний тиск, били, погрожували рідним і пошкодили автомобіль

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці затримали двох зловмисників, які вимагали у місцевого мешканця нібито борг – загалом 120 тисяч доларів. Під час тиску на потерпілого вони били його, погрожували рідним і пошкодили автомобіль.

Фігуранти – 28-річний львів’янин і 29-річний мешканець Борислава, який раніше мав судимість.

За даними слідства, 27 листопада потерпілий віддав їм першу частину – 1400 доларів – і годинник вартістю 80 тисяч гривень. Тоді ж нападники побили чоловіка та пошкодили його авто (бампер, фару, крило).

3 грудня поліція затримала зловмисників після того, як ті отримали від потерпілого ще 5000 доларів. Під час обшуків у них вилучили мобільні, отримані гроші, та інші речові докази.

Затриманим оголосили підозру за ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання). Їм загрожує від 7 до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Незабаром суд розгляне питання про запобіжні заходи.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині двоє молодиків увірвалися в квартиру та напали на 60-річного чоловіка. Обом чоловікам про підозру.

11 грудня 2025
07 серпня 2025
