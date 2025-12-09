Во Львовской области таможенники изъяли незадекларированные антидепрессанты и препараты для похудения

Фото: Львовская таможня

На днях в пункте пропуска "Краковец-Корчева" во время осмотра легковушки, ехавшей в Украину, таможенники совместно с пограничниками обнаружили в багажнике крупную партию незадекларированных лекарственных средств

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

За рулем авто находился 46-летний житель Львовщины, избравший "зеленый коридор".

В багажном отделении нашли:

70 единиц препаратов для похудения (Ozempic, Wegovy);

46 упаковок антидепрессантов (Velaxin, Zoloft);

29 упаковок противовоспалительного Medrol;

4 упаковки препарата для понижения холестерина Sortis 20;

15 упаковок противоэпилептического Depakine.

Ориентировочная стоимость изъятого – 850 тысяч гривен.

По данному факту составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

