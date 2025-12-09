На Львівщині стався новий напад на працівника ТЦК

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Львівській області працівника ТЦК госпіталізували після нападу цивільного

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на оперативне командування "Захід".

Як зазначається, подія трапилася 9 грудня. Під час перевірки документів чоловік мобілізаційного віку завдав військовослужбовцю травми предметом, схожим на кухонну "сокиру-молоток", щоб не давати свої особисті дані.

Працівника ТЦК госпіталізували. Його життю нічого не загрожує.

В ОК "Захід" вважають, що агресія проти військових "перестає бути поодинокими випадками й перетворюється на тривожну тенденцію".

Як повідомлялось, на початку грудня у Львові під час оповіщення населення щодо мобілізації смертельно поранено військовослужбовця Галицько-Франківського ТЦК. Зловмисника було затримано.