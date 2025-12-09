08:50  09 декабря
Нашли без сознания: в Киеве задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 16-летней девушки
08:43  09 декабря
В Тернополе на строительстве погиб работник, упав с высоты
08:11  09 декабря
От удара отбросило на несколько метров: в Днепре авто сбило пешехода
09 декабря 2025, 11:20

Во Львовской области остановили контрабанду подержанных ноутбуков на миллион гривен

09 декабря 2025, 11:20
Фото: Гостаможслужба
В пункте пропуска "Шегини-Медика" таможенники пресекли попытку незаконного ввоза партии компьютерной техники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гостаможслужбу.

В пункт пропуска "Шегини-Медика" из Польши прибыл автомобиль Volkswagen Crafter. За рулем был 39-летний житель Волыни, он выбрал полосу упрощенного таможенного контроля "зеленый коридор".

Во время осмотра авто таможенники обнаружили 179 подержанных ноутбуков и 4 подержанных системных блока общей стоимостью около 1 миллиона гривен.

По данному факту составили протокол о нарушении таможенных правил в соответствии с ч. 2 ст. 471 ТКУ.



Напомним, жительница Волыни пыталась незаконно ввезти в Украину 23 iPhone 17 Pro Max. Она спрятала их в сумке с продуктами. Общая ориентировочная стоимость телефонов – более 1,6 млн грн.

