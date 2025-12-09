Фото: Гостаможслужба

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гостаможслужбу.

В пункт пропуска "Шегини-Медика" из Польши прибыл автомобиль Volkswagen Crafter. За рулем был 39-летний житель Волыни, он выбрал полосу упрощенного таможенного контроля "зеленый коридор".

Во время осмотра авто таможенники обнаружили 179 подержанных ноутбуков и 4 подержанных системных блока общей стоимостью около 1 миллиона гривен.

По данному факту составили протокол о нарушении таможенных правил в соответствии с ч. 2 ст. 471 ТКУ.

Напомним, жительница Волыни пыталась незаконно ввезти в Украину 23 iPhone 17 Pro Max. Она спрятала их в сумке с продуктами. Общая ориентировочная стоимость телефонов – более 1,6 млн грн.