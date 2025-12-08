Фото: ДСНС

Пожежа виникла 7 грудня близько 22:00 на вулиці Стрийській у Львові

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Горіла електрощитова на сходовій клітині п’ятого поверху. Через сильне задимлення рятувальники організували евакуацію. Вони вивели з будинку 30 людей: 12 осіб врятували безпосередньо з місця пожежі, серед них – двоє дітей, яких евакуювали за допомогою спеціальних рятувальних пристроїв; ще 18 мешканців вивели у безпечне місце.

Загоряння локалізували о 22:28, повністю ліквідували о 22:39.

Інформації про постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, зранку 8 грудня у Голосіївському районі Києва сталася пожежа у двоповерховому будинку. Вогнеборці евакуювали пʼятьох мешканців.