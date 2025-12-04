На Львівщині у рейсовому автобусі знайшли 150 зовнішніх акумуляторів для iPhone на 600 тис. грн

Фото: Львівська митниця

В Україну намагалися незаконно ввезти партію зовнішніх акумуляторів для iPhone

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

Вночі 3 грудня у пункт пропуску "Грушів – Будомеж" прибув рейсовий автобус ""Лешно – Верховина". Водій, 40-річний мешканець Івано-Франківщини, задекларував лише 10 кг особистих речей.

Під час огляду митники та прикордонники у багажному відділенні автобуса виявили дві картонні коробки з 150 зовнішніми акумуляторами Apple iPhone Battery Pack MagSafe. Орієнтовна вартість товару – близько 600 тисяч гривень.

За фактом порушення митних правил складений протокол за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України.

Нагадаємо, раніше на Львівщині викрили контрабанду рідин для електронних сигарет. Загальна вартість вилученої контрабандної підакцизної продукції становить понад 12 млн грн.