300 доларів за непридатність: на Львівщині судили лікаря ВЛК

Ілюстративне фото

На Львівщині медика, який входив у склад ВЛК, визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням службового становища). Стало відомо, як його покарали

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

19 серпня в Перемишлянах лікар через посередника отримав хабар у розмірі 300 доларів (близько 12,3 тисячі гривень). Ці гроші йому передали за складання завідомо неправдивих медичних документів щодо наявності в особи захворювання, що мало б забезпечити встановлення ВЛК обмеженої придатності або непридатності до військової служби.

На суді медик свою провину визнав. Також він розкаявся, що суд врахував. Йому призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 25 500 гривень з позбавленням права обіймати посади у військово-лікарських комісіях строком на 2 роки.

Нагадаємо, раніше в Одесі інспектор ТЦК та військовий організували корупційну схему ухилення від мобілізації. За 16 тисяч доларів пропонували за відстрочку від служби.