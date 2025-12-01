09:00  01 грудня
01 грудня 2025, 10:55

На Львівщині пенсіонер напав на ТЦК та побив військового: як його покарали

01 грудня 2025, 10:55
Ілюстративне фото
На Львівщині суд розглядав справу пенсіонера, який вдарив співробітника ТЦК. Стало відомо, який вирок йому виніс суд

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався у травні 2025 року, коли військові ТЦК у Стрию здійснювали заходи оповіщення військовозобов’язаних, пересувалися на автомобілі Hyundai. Близько 18 години між ними та військовозобов'язаним стався конфлікт. У цю сварку втрутився обвинувачений — пенсіонер Петро Фединець.

Коли співробітник ТЦК сів у службовий автомобіль, пенсіонер підійшов та вдарив його кулаком в ніс, спричинивши синці. Експерти кваліфікували тілесне ушкодження як легке.

На суді чоловік визнав свою провину. Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Водночас вироком суду пенсіонера звільнили від основного покарання, встановивши рік іспитового терміну. Вирок ще може бути оскаржений.

Нагадаємо, раніше на Волині у селі Боратин між місцевими мешканцями та працівниками ТЦК виник конфлікт. Під час бійки одному з військовослужбовців зламали руку, коли той робив попереджувальні постріли. Щодо порушників застосували сльозогінний газ.

01 грудня 2025
