У Львові судили військового, який відмовився виконати наказ повернутися в зону бойових дій. Стало відомо, яке покарання він отримав

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

17 вересня 2025 року військовий отримав бойове розпорядження вирушити до Покровського району Донецької області. Проте він відмовився. На суді він пояснив, що 14 вересня він вийшов з оточення, надавав допомогу пораненому побратиму і це похитнуло його психологічну стійкість.

Відомо, що мобілізувався чоловік добровільно в березні 2022 року. Також у нього є вагітна дружина та малолітня дитина.

Суд визнав його винним. Йому призначили 5 років ув’язнення, але звільнив від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік. Тепер військовий повинен періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи. Його звільнили з-під варти в залі суду.

