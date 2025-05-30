Во Львове презентовали обновленный проект Мемориального комплекса для военных захоронений
В пятницу, 30 мая, во Львове презентовали обновленный проект Мемориального комплекса военных захоронений, над которым год работали архитекторы вместе с семьями павших, общественностью и специалистами.
Об этом сообщил в Телеграмме мэр Львова Андрей Садовый, передает RegioNews.
Комплекс состоит из нескольких элементов: церемониальной зоны, пространства захоронений, Стены памяти с именами и портретами погибших и тех, кого не удалось похоронить. Будет и колумбарий, а рядом небольшой водоем — как символ покоя и текучести жизни. Предусмотрена также колокольня.
Центральным монументом станет ангел, вытесанный в камне. Он проявляется только тогда, когда на него падает свет.
Напомним, в конце апреля во Львове открыли Аллею памяти Героев-пограничников.
На Львовщине легковушка врезалась в дерево в кювете: спасатели деблокировали тело погибшейВсе новости »
30 мая 2025, 11:34Во Львове разоблачили аферу: мошенники продавали фейковые электросамокаты
29 мая 2025, 14:22Во Львовской области задержали контрабанду материнских плат на 1,3 млн грн
29 мая 2025, 06:05
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
Оккупанты атаковали с дрона гражданский автомобиль на Херсонщине
30 мая 2025, 18:43Синоптики рассказали, какая погода будет на выходных
30 мая 2025, 18:33Во Львове задержали организатора схемы для "путешествий" уклонистов
30 мая 2025, 17:50Отрезали голову и руки: в Киеве осудили мужчин, похитивших и убивших отца должника
30 мая 2025, 17:45В Константиновке Донецкой области россияне уничтожили последний АЗК ОККО
30 мая 2025, 17:19В Украине больше не будут продлевать сроки прохождения ВВК для ограниченно пригодных
30 мая 2025, 16:59"Позвонили из банка": пенсионер из Житомирской области перечислил аферистам более 40 тысяч
30 мая 2025, 16:52Пограничники Львовщины получили дроны и оборудование более чем на миллион гривен
30 мая 2025, 16:48В Донецкой области военные продали более 1000 л горючего, предназначенного для выполнения боевых задач
30 мая 2025, 16:31
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Все блоги »