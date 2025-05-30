Во Львове презентовали обновленный проект Мемориального комплекса для военных захоронений

фото: Андрей Садовый

В пятницу, 30 мая, во Львове презентовали обновленный проект Мемориального комплекса военных захоронений, над которым год работали архитекторы вместе с семьями павших, общественностью и специалистами.

Об этом сообщил в Телеграмме мэр Львова Андрей Садовый, передает RegioNews.

Комплекс состоит из нескольких элементов: церемониальной зоны, пространства захоронений, Стены памяти с именами и портретами погибших и тех, кого не удалось похоронить. Будет и колумбарий, а рядом небольшой водоем — как символ покоя и текучести жизни. Предусмотрена также колокольня.

Центральным монументом станет ангел, вытесанный в камне. Он проявляется только тогда, когда на него падает свет.

Напомним, в конце апреля во Львове открыли Аллею памяти Героев-пограничников.