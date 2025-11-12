Фото: ГСЧС

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Водитель Daewoo Lanos не справился с управлением, в результате чего легковушка вылетела с дороги в кювет, врезалась в дерево и перевернулась на крышу.

Спасатели вызволили из разбитого автомобиля тело погибшего 68-летнего водителя, поставили авто на колеса и отбуксировали из кювета.

Напомним, утром 9 ноября в Хмельнитчине маршрутка с пассажирами врезалась в дерево. В результате ДТП получили травмы водитель и четверо пассажиров.