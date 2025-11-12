На Львівщині перекинувся шкільний автобус: двоє постраждалих

Фото: поліція

ДТП сталася 11 листопада близько 15:20 у межах селища Гірник Шептицького району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

В кювет перекинувся шкільний автобус Isuzu, яким керував 67-річний мешканець Львівського району.

Внаслідок ДТП постраждали дві людини. Травми отримали водій та його 61-річний пасажир, мешканець Шептицького району. Їх доставили до лікарні.

На момент аварії дітей та неповнолітніх в автобусі не було.

Поліцейські встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, вдень 11 листопада на Кіровоградщині легковик врізався в дерево і перекинувся. Загиблого водія діставали рятувальники.