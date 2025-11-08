17:51  07 листопада
У Буковелі горить готель, евакуювали майже 100 людей
13:21  07 листопада
Вихідні в Україні очікуються туманними, хмарними, проте не холодними
10:55  07 листопада
У Дніпрі на вулицях вмирають собаки: що відбувається
UA | RU
UA | RU
08 листопада 2025, 13:45

У Львові водій іномарки збив пенсіонерку

08 листопада 2025, 13:45
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталась 7 листопада близько 17:40 на вулиці Тараса Шевченка. Правоохоронці розпочали розслідувати всі обставини

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Попередньо, 56-річний водій автомобіля Fiat Doblo збив 62-річну жінку. Вона в той момент переходила проїзну частину. Внаслідок аварії потерпіла отримала травми та була госпіталізована.

"За фактом слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Рівненщині сталася трагічна ДТП, у якій загинула двомісячна дитина. Тепер правоохоронці повідомили про завершення слідства – незабаром обидва водії відповідатимуть у суді за порушення, що призвели до загибелі немовляти.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Львів
Смертельна ДТП на Харківщині: водій загинув на місці
08 листопада 2025, 12:30
На Рівненщині мотоцикліст збив 12-річну дитину
08 листопада 2025, 09:30
На Житомирщині водій Mercedes-Benz збив пішохода насмерть: розпочато розслідування
07 листопада 2025, 12:32
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
У Дніпрі з-під завалів будинку після атаки дістали собаку
08 листопада 2025, 15:00
В'їзд і виїзд з України повністю закритий: що відбувається - заява прикордонників
08 листопада 2025, 14:30
Влаштував нагородження попри заборони: в Дніпрі повідомили про підозру командиру батальйону після атаки РФ по військових ЗСУ
08 листопада 2025, 12:55
Смертельна ДТП на Харківщині: водій загинув на місці
08 листопада 2025, 12:30
У Дніпрі росіяни атакували багатоповерховий будинок: є загиблі, серед поранених є діти
08 листопада 2025, 11:45
На Рівненщині мотоцикліст збив 12-річну дитину
08 листопада 2025, 09:30
9 ударів ножем: на Закарпатті чоловік вбив власного сина
08 листопада 2025, 09:00
"Мама влаштовує мені істерики": Холостяк Тарас Цимбалюк розповів, яким подарунком порадував найріднішу людину
08 листопада 2025, 01:50
Акторка Анна Саліванчук зізналась, за які гроші купила квартиру в столиці в 23 роки
08 листопада 2025, 00:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »