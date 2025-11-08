Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Попередньо, 56-річний водій автомобіля Fiat Doblo збив 62-річну жінку. Вона в той момент переходила проїзну частину. Внаслідок аварії потерпіла отримала травми та була госпіталізована.

"За фактом слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", - повідомили в поліції.

